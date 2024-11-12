На Западе нашли ключ к решению конфликта на Украине

Российско-украинский конфликт не закончится до тех пор, пока Запад массово поддерживает Украину. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью Словацкой телерадиокомпании .

«Немедленное прекращение военных операций — лучшее решение, которое у нас есть для Украины», — сказал Фицо.

Как отметило издание Newsweek, политик выразил свои мысли по поводу вероятного сдвига во внешней политике США при администрации новоизбранного президента Дональда Трампа. Об этом говорит и то, что ярые сторонники Украины — бывший постпред в ООН Никки Хейли и экс-госсекретарь Майк Помпео — не станут частью новой администрации.

Ранее украинский чиновник заявил в интервью Reuters, что ближайшие четыре-пять месяцев станут решающими в российско-украинском конфликте. Он также выразил надежду на скорое прекращение боевых действий в связи с победой Трампа.