На Украине все больше жителей считают, что ближайшие четыре-пять месяцев станут решающими в российско-украинском конфликте. Об этом агентству Reuters сообщил украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным.
По его мнению, самыми важными будут зимние месяцы. Собеседник также выразил надежду на скорое окончание боевых действий в связи с победой Дональда Трампа на выборах президента США.
«Я надеюсь, что конфликт подходит к концу… Сейчас мы определим позиции для обеих сторон на переговорах, стартовые позиции», — подытожил чиновник.
Ранее бывший подполковник СБУ Василий Прозоров заявил о том, что украинские ТЦК «выгребли» людей из сел и перешли на города. Киеву несколько лет удавалось избегать такой «беспрецедентной мобилизации».
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