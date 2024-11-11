На Украине все больше жителей считают, что ближайшие четыре-пять месяцев станут решающими в российско-украинском конфликте. Об этом агентству Reuters сообщил украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

По его мнению, самыми важными будут зимние месяцы. Собеседник также выразил надежду на скорое окончание боевых действий в связи с победой Дональда Трампа на выборах президента США.

«Я надеюсь, что конфликт подходит к концу… Сейчас мы определим позиции для обеих сторон на переговорах, стартовые позиции», — подытожил чиновник.

Ранее бывший подполковник СБУ Василий Прозоров заявил о том, что украинские ТЦК «выгребли» людей из сел и перешли на города. Киеву несколько лет удавалось избегать такой «беспрецедентной мобилизации».