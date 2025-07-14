На Западе напомнили о загадочной гибели британского наемника на Украине
Журналист Фримен: гибель британского наемника на Украине осталась загадкой
Гибель британского наемника Джордана Чедвика на Украине осталась неразгаданной спустя два года после случившегося. Об этом заявил журналист Telegraph Колин Фримен.
Он напомнил, что тело военнослужащего нашли в водохранилище недалеко от Краматорска, которое никогда не было частью зоны боевых действий. Руки Джордана были связаны за спиной.
«Все указывало на то, что кто-то пытался спрятать его труп», — отметил Фримен.
Согласно официальным выводам украинских следователей, накануне случившегося между Чедвиком и другими солдатами вспыхнула ссора, во время которой наемник проявлял агрессию. Поэтому сослуживцы решили надеть на него наручники и выставить за дверь. К воде он якобы пошел сам.
Британский журналист усомнился в версии следствия. По словам Фримена, смерть наемника и дальше останется неразгаданной.
Ранее стало известно, что Запад потребовал хоронить наемников ВСУ на Украине.