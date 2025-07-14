Гибель британского наемника Джордана Чедвика на Украине осталась неразгаданной спустя два года после случившегося. Об этом заявил журналист Telegraph Колин Фримен.

Он напомнил, что тело военнослужащего нашли в водохранилище недалеко от Краматорска, которое никогда не было частью зоны боевых действий. Руки Джордана были связаны за спиной.

«Все указывало на то, что кто-то пытался спрятать его труп», — отметил Фримен.

Согласно официальным выводам украинских следователей, накануне случившегося между Чедвиком и другими солдатами вспыхнула ссора, во время которой наемник проявлял агрессию. Поэтому сослуживцы решили надеть на него наручники и выставить за дверь. К воде он якобы пошел сам.

Британский журналист усомнился в версии следствия. По словам Фримена, смерть наемника и дальше останется неразгаданной.

Ранее стало известно, что Запад потребовал хоронить наемников ВСУ на Украине.