RT: ВСУ привезли в курское приграничье свою лучшую технику
Военный корреспондент RT Игорь Жданов пообщался с российскими бойцами, несущими службу в Курской области. Они рассказали, что ВСУ привезли в приграничье свою лучшую технику.
Речь идет о Leopard, Abrams, HIMARS. Однако каждое орудие российские военные превращают в груду сгоревшего хлама.
Также стало известно, что линия фронта больше не затрагивает село Кульбаки. Но все же территория периодически подвергается обстрелам, а детекторы беспилотников там не умолкают.
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