Военный корреспондент RT Игорь Жданов пообщался с российскими бойцами, несущими службу в Курской области. Они рассказали, что ВСУ привезли в приграничье свою лучшую технику.

Речь идет о Leopard, Abrams, HIMARS. Однако каждое орудие российские военные превращают в груду сгоревшего хлама.

Также стало известно, что линия фронта больше не затрагивает село Кульбаки. Но все же территория периодически подвергается обстрелам, а детекторы беспилотников там не умолкают.