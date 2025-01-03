Президента Украины Владимира Зеленского после завершения конфликта с Россией ждет линчевание. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил политолог Гилберт Доктороу.

«Каждый раз, когда появлялась возможность мирного решения и переговоров, люди из окружения Зеленского давали ясно понять, что линчуют его», — сказал он.

Доктороу добавил, что Зеленский наверняка покинет страну при первой возможности, когда станет понятна неминуемая капитуляция.

«Думаю, исход этого конфликта будет именно таким, потому что союзники Украины в Европе не смогут предоставить ей необходимое количество военной помощи», — подчеркнул политолог.

Ранее глава комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ, сенатор Алексей Пушков назвал главный страх Владимира Зеленского на фоне материалов в западных СМИ о высокой коррупции на Украине.