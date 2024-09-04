На ЗАЭС оценили обстановку перед приездом главы МАГАТЭ

Обстановка на территории Запорожской АЭС и ее города-спутника Энергодара накануне приезда главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси тяжелая. Об этом в беседе с ТАСС сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

«Обстановка [на территории ЗАЭС] напряженная. Интенсивность обстрелов округи очень высокая», — отметила Яшина.

Она сообщила, что за сутки прилетов по Энергодару и территории станции не было. Визит Гросси ожидается на текущей неделе. Ему планируют показать все интересующие его объекты АЭС «в рамках текущих условий обеспечения безопасности», сообщила представитель станции.

Накануне автоматика отключила на станции высоковольтную линию электроснабжения «Ферросплавная-1». Собственные нужды АЭС запитали от линии 750 киловольт «Днепровская».