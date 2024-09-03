Автоматика отключила на ЗАЭС высоковольтную линию электроснабжения
ЗАЭС сообщила об отключении автоматикой высоковольтной линии «Ферросплавная-1»
Автоматика на Запорожской АЭС отключила высоковольтную линию электроснабжения «Ферросплавная-1». Об этом сообщила пресс-служба станции.
«Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 киловольт „Днепровская“», — отметили на станции.
Там добавили, что нарушений условий безопасности не произошло, персонал готов к реагированию. Также пресс-служба напомнила, что все блоки ЗАЭС находятся в состоянии «холодный останов». Радиационный фон на объекте и прилегающей территории не изменился.
Ранее подобная ситуация случилась 23 августа. Станцию также запитывали от линии 750 киловольт «Днепровской».