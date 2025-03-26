Украинский МИД лжет, говоря о повреждении топливного резервуара на Запорожской АЭС. Об этом заявил директор станции Юрий Черничук в официальном сообщении, которое опубликовала пресс-служба .

«Станция находится в безопасном состоянии», — подчеркнул он.

По словам Черничука, радиационное воздействие остается в пределах нормы.

Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что российские власти не рассматривают возможность, при которой будут управлять Запорожской АЭС совместно с американцами.

Исключили ее и в российском МИД, назвав подобные заявления спекуляциями. Внешнеполитическое ведомство напомнило, что станция перешла под российскую юрисдикцию в 2022 году вместе со всем регионом, поэтому международному сообществу остается лишь признать этот факт.