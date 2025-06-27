На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации и карты воздушных тревог.

В Винницкой, Житомирской и Киевской областях сирены загудели около полуночи. Спустя час к ним присоединились Днепропетровская, Львовская, Одесская, Волынская, Ровенская области и другие регионы. Карта тревог окрасилась в красный цвет.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в 01:40 сообщил о звуках взрывов на территории Запорожья, который сейчас находится под контролем ВСУ.

«Жители временно оккупированного нацистами города Запорожья слышат стрельбу из стрелкового оружия и взрывы. Это работа мобильных групп ПВО ВСУ по „Гераням“, вежливо летящим к своим целям», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что цель ударов российских дронов — военные и объекты.

В минувшие выходные ВС России ударили по энергообъектам Украины. Взрывы гремели ночью в Киевской, Винницкой, Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областях. В Кременчугском районе зафиксировали прямые попадания.