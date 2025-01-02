На военной базе ВСУ под Первомайском раздались взрывы

Российские войска нанесли удар по военной базе ВСУ под Первомайском в Николаевской области. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Взрыв в пригороде, но тряхнуло даже центр Первомайска. По сообщениям сопротивления, прилет в военную базу, где бандеровцы совсем расслабились в отсутствие прилетов. Взрыв с продолжительной детонацией», — рассказал он.

На место взрыва, по словам Лебедева, выехало много скорых.

В новогоднюю ночь российские подразделения нанесли удар по заводу Павлограда, где собирали ракеты и обучали солдат ВСУ. Удар был с выбросом пламени и детонацией, отмечал координатор подполья. Серию ударов нанесли также по городу Шостка в Сумской области, а в Ахтынском районе ударили по военной базе, где проходила перегруппировка украинских войск.