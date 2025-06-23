На Урале искусанному крысами бойцу СВО отказали в медпомощи

В Свердловской области героя специальной операции покусали крысы, но военному отказали в медицинской помощи. Об этом сообщило издание «Ведомости Урал» .

Боец обратился в центральную городскую больницу, чтобы ему сделали прививку от бешенства. Мужчине отказали, причем в грубой форме, сославшись на отсутствие вакцин и иммуноглобулина. Военному предложили поехать в Екатеринбург или Нижний Тагил.

Неизвестно, при каких обстоятельствах крысы покусали участника СВО, но местные жители заверили, что такое не редкость.

Ранее Роспотребнадзор напомнил россиянам, что крысы и мыши выбирают жилье из-за тепла, еды и мусора. Грызуны переносят опасные инфекции, такие как лептоспироз, туляремия и ГЛПС. Также от крыс и мышей можно подцепить болезнь Лайма, сообщили «Известия».