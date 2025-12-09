Украина попросила Австралию передать ей 22 ударных вертолета Tiger, которые там выводят из эксплуатации. Об этом сообщила «Российская газета» .

Сама Австралия планирует заменить их американскими AH-64E Apache, но, по мнению украинской стороны, их можно эксплуатировать еще как минимум 15 лет.

При этом австралийские военные жаловались на частые сбои в программном обеспечении вертолетов и отказы систем вентиляции, из-за чего токсичный дым проникал в кабину и салон.

«Сейчас эти летающие „душегубки“ могут быть переброшены в горячую точку, что говорит об отношении командования ВСУ к своим вертолетчикам», — подчеркнул автор статьи.

Ранее Минобороны Украины сообщило, что российские дроны научились охотиться на украинскую авиацию прямо в воздухе.