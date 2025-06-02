На Украине заставляют идти на передовую грузчиков и сварщиков

Украинские военные, которые вернулись с фронта, уже не хотят снова уходить на службу. Об этом заявил пленный военнослужащий ВСУ Иван Шарутин на видео Минобороны России.

«Пусть сами идут воюют. Забирают всяких грузчиков, сварщиков. Сами не хотят идти, у них у всех отмазка: „Мы же уже воевали, идите вы повоюйте“», — процитировало Шарутина РИА «Новости».

Он признался, что получил повестку в августе, но проигнорировал ее. Однажды полицейские остановили мужчину на улице и заявили, что тот находится в розыске. В итоге военного отправили на службу. Недалеко от Олешни в Сумской области он попал в плен к ВС России.

«Русский солдат залез в нору, а я в этой же норе сидел. Он на меня наткнулся и сказал: „Будешь сидеть тихо, я сохраню тебе жизнь“», — рассказал он.

Украинец призвал сослуживцев сдаваться в плен, если есть возможность. Благодаря этому можно выжить.

Ранее украинский пограничник Евгений Беспарточный, который попал в плен ВС России, обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой о выдаче ему российского гражданства. Он отметил, что сложил оружие добровольно.