CNN: в ВСУ допустили, что Трамп может быть российским агентом

Украинские военные чувствуют себя преданными из-за заявлений президента США Дональда Трампа о возможности урегулирования конфликта. Об этом сообщил телеканал CNN .

«Я не удивлюсь, если он лучший российский агент», — заявил журналистам канала один из украинских сотрудников разведки, находящийся вблизи передовой.

При этом один из ротных командиров признался, что не рассчитывает на быстрое разрешение конфликта.

Ранее Трамп выразил уверенность, что урегулировать ситуацию можно будет уже в течение наступившей недели. Он отметил, что его команда сосредоточена на переговорах с обеими сторонами. Глава Белого дома подчеркнул, что советник по национальной безопасности Майк Уолтц работает круглосуточно, чтобы достичь этой цели.