На Украине заметили F-16 из фанеры и пеноблоков

На Украине сделали деревянный макет F-16 Fighting Falcon. Военные используют его для отвлечения внимания, сообщила «Российская газета» .

Истребитель из фанеры показали в интернете. Деревянный макет лишь очертаниями напоминает американский F-16. «Умельцы» не успели его полностью покрасить, не установили фонарь кабины пилота, а вместо шасси поставили пеноблоки.

По одной из версий, Вооруженные силы Украины оставят макет на одном из аэродромов для отвлечения внимания на ложную цель. Для того, чтобы обман не раскрыли раньше времени, самолет накроют маскировочными сетями, пояснило издание.

В конце июля стало известно, что Украина получила первую партию F-16. Истребитель заметили в небе над Львовом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что появление этих самолетов не скажется на ситуации в зоне проведения спецоперации.