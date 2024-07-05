На Украине заявили о решающем военном событии в конце лета

Эск-полковник СБУ Стариков: ВСУ готовятся к эскалации конфликта в конце лета

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины готовятся к эскалации конфликта в конце лета — начале осени. Такое мнение высказал бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву.

По словам эксперта, если переломить ситуацию на поле боя украинской армии не удастся, власти пойдут на переговоры с Россией.

«Перед началом переговоров должна быть эскалационная составляющая», — объяснил Стариков.

Ранее похожее мнение высказал украинский политолог Константин Бондаренко. По его словам, перед началом переговоров киевские власти попытаются максимально обострить конфликт с Россией. Эксперт предположил, что летом командование ВСУ захотят инициировать новое контрнаступление, чтобы Украина укрепила свои переговорные позиции. Кроме того, по мнению Бондаренко, агрессивная мобилизация проводится в том числе для того, чтобы создать у украинцев запрос на мирное урегулирование конфликта.

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