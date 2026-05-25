Массированный российский удар, ставший возмездием за украинские обстрелы, показал неэффективность системы ПВО в Киеве. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Украинские журналисты отметили, что удар «Орешником» стал очередным сигналом Киеву и Европе о том, что российская баллистическая ракета пробивает любую систему ПВО.

До этого российское Минобороны сообщало, что в ходе комбинированного удара ракетами «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон» в Киеве и Киевской области поразили объекты ВПК, пункты управления главного командования сухопутных войск и ГУР Минобороны Украины.

Ранее пользователи соцсетей осудили заявление президента Франции Эммануэля Макрона о российском ударе по военным объектам в Киеве. Они назвали его лицемером, который не сказал ни слова об атаке ВСУ на Старобельск.