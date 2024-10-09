На Украине заявили, что спасти ВСУ может только чудо

Генерал Кривонос: на данном этапе спецоперации только чудо может спасти Украину

Фото: РИА «Новости»

ВСУ могут спастись от поражения на фронте только благодаря чуду. Об этом экс-замсекретаря СНБО генерал Сергей Кривонос заявил в эфире YouTube-канала Борислава Березы.

«Только чудо может спасти на данном этапе Украину, если мы не сделаем реальных выводов из ситуации и не изменим отношение к тому, что имеем», — сказал он.

Кривонос сообщил, что ВС России активно формируют подразделения штурмовиков, которые заранее изучают слабые места противника. В то же время в ВСУ наблюдается катастрофическая ситуация с кадрами.

По его словам, украинцам «вскоре будет очень сложно воевать, потому что некому, нечем и негде воевать».

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что задействованные на передовой боевики ВСУ единодушно признали скорое поражение. При этом украинцы не пытаются изменить ситуацию на фронте.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте