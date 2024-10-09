На Украине заявили, что спасти ВСУ может только чудо

Генерал Кривонос: на данном этапе спецоперации только чудо может спасти Украину

ВСУ могут спастись от поражения на фронте только благодаря чуду. Об этом экс-замсекретаря СНБО генерал Сергей Кривонос заявил в эфире YouTube-канала Борислава Березы.

«Только чудо может спасти на данном этапе Украину, если мы не сделаем реальных выводов из ситуации и не изменим отношение к тому, что имеем», — сказал он.

Кривонос сообщил, что ВС России активно формируют подразделения штурмовиков, которые заранее изучают слабые места противника. В то же время в ВСУ наблюдается катастрофическая ситуация с кадрами.

По его словам, украинцам «вскоре будет очень сложно воевать, потому что некому, нечем и негде воевать».

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что задействованные на передовой боевики ВСУ единодушно признали скорое поражение. При этом украинцы не пытаются изменить ситуацию на фронте.