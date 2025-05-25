На Украине выразили недовольство обменом пленными с Россией

Командир Прокопенко: в ходе обмена пленными Россия не вернула «азовцев»

Масштабный обмен пленными между Россией и Украиной выглядит как издевательство. Об этом на своей странице в Facebook* заявил командир 12-й бригады националистического батальона «Азов»** Денис Прокопенко с позывным «Редис».

Он отметил, что ни один «азовец» не вернулся из российского плена.

«Это выглядит как издевательство. Над теми, <…> кому давали гарантии и кто имеет абсолютное право быть в приоритете на обмен», — сказал командир.

По словам Прокопенко, Россия вернула на Украину «подонка», который якобы просил нож, чтобы расправиться со своими сослуживцами.

Военнослужащий добавил, что к процессу обмена необходимо адаптироваться и начать искать новые пути. Также он назвал позором Украины отсутствие бойцов «Азова»** среди вернувшихся солдат ВСУ.

По данным Минобороны, в рамках обмена по формуле «1000 на 1000» домой вернулись 303 российских военнослужащих. Украинской стороне передали 303 боевика.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

**Националистический батальон «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.