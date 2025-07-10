Предположительно, видео сняли в крематории в Тернопольской области. Украинские власти сжигают тела, чтобы не выплачивать компенсацию, объяснил источник агентства в силовых структурах.

Всего Украине передали 6060 тел солдат, России вернули 78 погибших бойцов, сообщил ранее помощник президента, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

Перешедший на сторону России экс-боец ВСУ с позывным Борзый объяснил, почему украинские военачальники не забирают тела погибших солдат с поля боя. По его словам, это делают намеренно, чтобы избежать выплат семьям.