«Беспилотники фактически окружили столицу Украины», — указали в публикации.

Издание разместило карту БПЛА над столичным регионом.

В ночь на воскресенье, 28 сентября, в пяти регионах страны объявляли воздушную тревогу. Взрывы прогремели в том числе и в Киевской области.

Накануне посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что урегулирование украинского кризиса возможно только через полную демилитаризацию и лишение ВСУ возможности продолжать боевые действия.