На Украине сообщили об окружении Киева российскими «Геранями»
Российские дроны «Герань-2» окружили Киев. Об этом сообщило издание «Страна.ua».
«Беспилотники фактически окружили столицу Украины», — указали в публикации.
Издание разместило карту БПЛА над столичным регионом.
В ночь на воскресенье, 28 сентября, в пяти регионах страны объявляли воздушную тревогу. Взрывы прогремели в том числе и в Киевской области.
Накануне посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что урегулирование украинского кризиса возможно только через полную демилитаризацию и лишение ВСУ возможности продолжать боевые действия.