На Украине сформировали новое подразделение «Азова»

Новое боевое подразделение, состоящее из мужчин в возрасте до 35 лет, сформировали в украинском националистическом батальоне «Азов»* из-за больших потерь боевиков в зоне спецоперации. Об этом сообщил экс-боевик Александр Гарнага, приговоренный Южным окружным военным судом к 18 годам колонии строгого режима. Видеозапись оказалась в распоряжении ТАСС .

«Сейчас переводят всех, кто младше 35 [лет], в боевые подразделения из-за потерь. И я оказался одним из этих, кто был младше 35 [лет]. Это, по сути, вообще новосозданное подразделение», — рассказал он.

Старшего лейтенанта Гарнага мобилизовали, по его словам, в «Азов»* из резерва. Изначально он занимал должность юрисконсульта, небоевую, стаж шел, но контракт подписал, так как это было выгодно.

По его словам, полностью заполнена была только первая рота, он попал во вторую, где на тот момент числились около 12 человек. Подчиненных у него не было. Гарнага добавил, что это подразделение использовали как пушечное мясо, чтобы спасти при необходимости штурмовые батальоны «Азова»*.

Он пояснил, что первые две группы националистов перебросили в Авдеевку из Черкасской области. Потом появились слухи, что третья бригада там «конкретно влипла», поэтому его подразделение туда бросили, чтобы их оттуда вывести.

Ранее спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям Стивен Сигал встретился с пленными боевиками «Азова»* в колонии в ДНР.

* Запрещенная в России террористическая организация.