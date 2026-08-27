Украинская сторона намерена перенять у Европы опыт прокси-войны и привлечь к конфликту наемников из бедных государств вместо своих военных. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с РИА «Новости» .

«Теперь украинцы, посмотрев на европейцев, говорят: где бы нам таких же найти, чтобы пошли воевать за нас», — сказал он.

Мирошник отметил, что сейчас в украинских кругах активно продвигают идею привлечения граждан менее обеспеченных стран к военным действиям, чтобы те заменили мобилизованных украинцев.

Ранее стало известно, что в Харьковской области на Купянском направлении опознали тела 10 наемников из Колумбии, которые служили в 13-й бригаде Национальной гвардии Украины «Хартия». Родственники и близкие иностранцев получат сведения об их судьбе через российские ресурсы.