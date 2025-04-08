На Украине разбили подаренный британцами военный вертолет

«Вертолет перевернулся при взлете, экипаж выжил», — уточнили авторы поста.

Авиакатастрофа произошла еще в феврале, но о ней стало известно только сейчас. Всего украинская армия имела около 10 вертолетов Sikorsky S-61 Sea King. Германия передала шесть бортов, британцы — три.

Ранее российский истребитель Су-30СМ сбил украинский МиГ-29. Когда он сообщил об этом наземным службам, в эфир попали последние слова летчика ВСУ о том, что он падает.

В 2024 году австралийские власти отправили на утилизацию вертолеты MRH-90 Taipan, которые Украина просила передать ей еще в декабре 2023 года. Киев не смутил тот факт, что у этих машин были официально задокументированы проблемы с безопасностью и эксплуатацией