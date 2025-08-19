На Украине расскрыли, зачем нужны НАТО

Посол Украины в Польше Боднар: ВСУ нужны НАТО, потому что умеют убивать русских

Украина представляет ценность для НАТО из-за навыков ВСУ. Об этом заявил в интервью телеканалу Polsat News , посол в Польше Василий Боднар.

«Украина воюет и умеет убивать россиян, а вы еще нет», — объяснил свою позицию дипломат.

Также он заявил, что если спросить жителей Украины насчет размещения баз альянса, принять их будут готовы в любом селе. Кроме того, посол добавил, что если Россия вдруг нападет на НАТО, блоку будет гораздо сложнее без украинских солдат.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вступление Украины в НАТО не только неприемлемо для России, но и невозможно. Для урегулирования конфликта с Россией Владимиру Зеленскому придется проявить гибкость, добавил американский лидер.