На Украине рассказали о подготовке ВСУ к наступлению с F-16

Полковник СБУ Стариков заявил о подготовке ВСУ нового контрнаступления

Фото: РИА «Новости»

Разведданные свидетельствуют, что Вооруженные силы Украины начали подготовку к наступательным действиям на Харьковском направлении. Об этом в блоге на Youtube-канале заявил отставной полковник Службы безопасности республики Олег Стариков.

«Сейчас реально идет подготовка к первой фазе так называемого контрнаступления именно со стороны ВСУ», — сказал он.

По словам полковника, украинские войска уже подвели на харьковское направление от семи до 10 бригад.

Стариков выразил уверенность, что Запад специально разрешил Украине наносить удары по территории России оружием НАТО, зная о планируемом ВСУ наступлении. Кроме того, США и Евросоюз оказывают помощь в формировании ударного воздушного комплекса, включающего самолеты F-16.

Ранее российский офицер с позывным Атлет сообщил, что украинские боевики подтянули на Харьковское направление новые резервы, чтобы совершить контратаку.

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