На Украине рассказали о планах НАТО по ударам вглубь России

Ермак: НАТО может разрешить бить западным оружием вглубь России

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НАТО может снять ограничения по ударам поставляемым ВСУ западным оружием вглубь России. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Партнеры [Украины] близки к тому, чтобы согласовать вопрос (по снятию ограничений наносить удары вглубь территории России западным оружием — прим. ред.)», — сказал чиновник.

Кроме того, он подчеркнул, что в ходе вашингтонского саммита НАТО разговоров о заморозке конфликта на Украине не было.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Соединенные Штаты могут разрешить наносить удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS вглубь России.

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