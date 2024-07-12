На Украине рассказали о планах НАТО по ударам вглубь России
Ермак: НАТО может разрешить бить западным оружием вглубь России
НАТО может снять ограничения по ударам поставляемым ВСУ западным оружием вглубь России. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.
«Партнеры [Украины] близки к тому, чтобы согласовать вопрос (по снятию ограничений наносить удары вглубь территории России западным оружием — прим. ред.)», — сказал чиновник.
Кроме того, он подчеркнул, что в ходе вашингтонского саммита НАТО разговоров о заморозке конфликта на Украине не было.
Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Соединенные Штаты могут разрешить наносить удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS вглубь России.