На Украине раскрыли три цели в конфликте с Россией

Министр обороны Федоров: в плане Украины по войне с Россией есть три цели

Новый план Украины по конфликту с Россией предполагает достижение трех целей. Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров в телеграм-канале.

Речь идет о защите неба, остановке наступления и лишении России нефтяных доходов.

«Президент поставил четкую задачу: параллельно с дипломатией укреплять оборону — так, чтобы заставить врага заключить мир», — добавил глава Минобороны.

По его словам, новая стратегия включает укрепление системы ПВО и перехвата дронов, остановку наступления российских войск в море, на земле и в киберпространстве и нанесение экономического урона.

Вооруженные силы России продолжают продвижение в зоне СВО. Минобороны 24 февраля сообщило об освобождении населенного пункта Риздвянка в Запорожской области.