На Украине признали превосходство ВС России в Черном море

ВСУ не способны совершать вылазки в Черное море из-за предпринятых российской стороной мер. Об этом Military Media Ukraine заявил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк.

«Давайте будем реалистами, Черное море надо получить и удержать. Даже отдельные вылазки для уничтожения плавсредств совершать трудно, потому что Россия приняла меры», — сказал он.

Минобороны России ранее сообщило, что ВСУ в ночь на 20 августа попытались совершить диверсионную операцию с использованием десантных катеров в акватории Черного моря в направлении Крыма. Расчеты беспилотников пресекли эту попытку.

Спустя два дня российские военные ликвидировали в Черном море группу 801-го центра спецназа ВМС Украины. Источник обратил внимание, что украинских боевиков отправили на смерть из-за личных интересов командиров.