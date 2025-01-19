Главком ВСУ Сырский: темпы мобилизации на Украине не покрывают потребности армии

Высококвалифицированный персонал Воздушных сил на Украине не станут отправлять на службу в пехотные бригады, но остальной будут переводить из-за нехватки людей. Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал в интервью журналисту Андрею Цаплиенко .

«Мы должны поднять адекватное количество личного состава в механизированных бригадах. Возможности мобилизации, к сожалению, не перекрывают эту потребность», — признал он.

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие дезертировали десятками еще во время обучения на территории Франции, свободно покидая казармы. Эту проблему подтвердили во французском министерстве обороны.

Задерживать бойцов у сотрудников прокуратуры Франции не было права, поскольку дезертирство в этом государстве не является уголовным преступлением.