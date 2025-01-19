На Украине признали, что мобилизация не покрывает потребности ВСУ

Высококвалифицированный персонал Воздушных сил на Украине не станут отправлять на службу в пехотные бригады, но остальной будут переводить из-за нехватки людей. Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал в интервью журналисту Андрею Цаплиенко.
«Мы должны поднять адекватное количество личного состава в механизированных бригадах. Возможности мобилизации, к сожалению, не перекрывают эту потребность», — признал он.
Ранее стало известно, что украинские военнослужащие дезертировали десятками еще во время обучения на территории Франции, свободно покидая казармы. Эту проблему подтвердили во французском министерстве обороны.
Задерживать бойцов у сотрудников прокуратуры Франции не было права, поскольку дезертирство в этом государстве не является уголовным преступлением.
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