Западное оружие на Украине бессильно против российских ракет. Об этом сообщило издание Daily Express .

«Украинские чиновники признают, что революционное развитие российских ракет делает западное оружие бессильным в битве за небо», — написали авторы материала.

По информации издания, российские ракеты преодолевают большие расстояние после запуска с моря, воздуха или суши, они наносят огромный ущерб в зоне СВО. Российские ракетчики изменили тактику и технологию ударов, и контрмеры ВСУ оказались неэффективными, в том числе ЗРК Patriot американского производства. В сентябре эти системы уничтожили только 6% российских ракет.

После поездки в Таджикистан президент Владимир Путин анонсировал появление у России нового оружия. Испытания этого вооружения идут успешно, отметил глава государства. Новизна средств ядерного сдерживания у страны выше, чем у любого другого государства.