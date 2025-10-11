На Украине признали бесполезность западного оружия против российских ракет
DE: западное оружие бесполезно против модернизированных российских ракет
Западное оружие на Украине бессильно против российских ракет. Об этом сообщило издание Daily Express.
«Украинские чиновники признают, что революционное развитие российских ракет делает западное оружие бессильным в битве за небо», — написали авторы материала.
По информации издания, российские ракеты преодолевают большие расстояние после запуска с моря, воздуха или суши, они наносят огромный ущерб в зоне СВО. Российские ракетчики изменили тактику и технологию ударов, и контрмеры ВСУ оказались неэффективными, в том числе ЗРК Patriot американского производства. В сентябре эти системы уничтожили только 6% российских ракет.
После поездки в Таджикистан президент Владимир Путин анонсировал появление у России нового оружия. Испытания этого вооружения идут успешно, отметил глава государства. Новизна средств ядерного сдерживания у страны выше, чем у любого другого государства.