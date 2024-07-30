Экс-подполковник СБУ Прозоров: Киев может устроить провокации с вторжением в РФ

Россию предупредили, что Украина может устроить новые провокации с «вторжениями» на территорию РФ, чтобы укрепить свои позиции перед предстоящими мирными переговорами и продемонстрировать западным союзникам собственную значимость. Об этом РИА «Новости» рассказал экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

Этой весной украинские ДРГ уже хотели проникнуть на территорию Курской и Белгородской областей, но эти попытки пресекли российские силы. Украинские потери за восемь дней боевых действий тогда составили более 3,5 тысячи человек. Помимо живой силы ВС РФ уничтожили значительное количество техники ВСУ, в частности, 11 Bradley, пять пусковых установок РСЗО Vampire и вертолет Ми-8.

Прозоров отметил, что он разговаривал с украинскими военными и местными жителями, выяснив, что появились слухи о каком-то наступлении. По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому захотелось показать значимость, важность и весомость «своим кукловодам на Западе». Кроме того, представители Киева уже начали обсуждать возможные мирные переговоры.

«И Украина обсуждает, что перед началом переговорного процесса нужно более хорошие карты себе сдать, лучшую позицию выторговать», — отметил он, добавив, что Киеву нужны яркие медийные акции из-за ухудшения позиций Украины.

Ранее Прозоров рассказал, что в «Интернациональном легионе» ВСУ состоит примерно три тысячи иностранных наемников.