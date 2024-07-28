Бывший офицер ВСУ рассказал, сколько наемников в «Интернациональном легионе» ВСУ

В «Интернациональном легионе» ВСУ, который сформировали из иностранных наемников, состоит примерно три тысячи военных. Об этом заявил бывший подполковник СБУ Василий Прозоров в беседе с РИА «Новости» .

По его словам, легион создали в стране после начала российской специальной военной операции, примерно в феврале–марте 2022 года. Его сформировали по приказу украинского лидера Владимира Зеленского.

«„Интернациональный легион“ — это медийный проект, призванный показать, что весь мир с нами», — объяснил Прозоров.

Он отметил, что так киевский режим «пытался косплеить Интербригады во время Гражданской войны в Испании». Однако эффективных результатов это не принесло.

Также бывший подполковник СБУ заявил о массовом уходе иностранных наемников из ВСУ. В отличие от мобилизованных украинцев, зарубежные солдаты заключают контракт с Минобороны Украины на полгода и могут разорвать его в любой момент. Когда бойцы из других стран приезжают, то видят реальную картину в украинских войсках, поэтому «быстренько-быстренько» возвращаются на родину.