На Украине предрекли атаки ВС России с 1000 дронов

Российские военнослужащие скоро могут начать запускать в сторону Украины по 1000 дронов за ночь. Об этом сообщило The Economist.

Авторы материала отметили, что у Киева есть документы, в которых говорится, что Россия планирует увеличить производство беспилотников до 500 штук в день.

Исходя из этого украинская разведка пришла к выводу, что это позволит ВС России использовать при ночных атаках сразу по 1000 дронов.

В статье отметили, что в случае провала переговоров о прекращении огня подразделениям ПВО ВСУ придется «нормировать» свои ракеты-перехватчики.

Неназванный украинский чиновник добавил, что средства ПВО якобы сбивают 95% российских дронов, однако проскальзывающие 5% наносят серьезный ущерб.

Ранее Вооруженные силы России нанесли мощный удар по Киеву. Целью атак стали склады вооружений и ресторан «Британия», где располагался штаб офицеров харьковской системы ПВО.