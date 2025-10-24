На Украине назвали фейками видео с насильственной бусификацией

Депутат Верховной рады Никита Потураев назвал видео принудительной мобилизации на Украине фейками, сгенерированными с помощью ИИ. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Выяснилось, что почти все такие видео — подделка. Почти все!» — заявил он.

При этом издание отмечает, что подлинность некоторых скандальных видео позже подтверждают сами ТЦК (так на Украине называют военкоматы).

Ранее Киевский областной территориальный центр комплектования опроверг информацию о мобилизации кота. Видео об этом распространилось в соцсетях. Военные заявили, что люди на видео носят форму, не предусмотренную уставом.

Позднее выяснилось, что кота похитили пьяные военные, один из которых решил подарить животное своему ребенку на день рождения.