На Украине подтвердили подготовку онлайн-выборов

Рабочая группа по подготовке выборов на Украине не исключает, что они как минимум частично пройдут онлайн. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии.

Ранее онлайн-формат поддержал Владимир Зеленский. Для этого планируется использовать приложение «Дия» (украинский аналог «Госуслуг»).

Однако идею раскритиковали даже в самой «Слуге народа». Депутат Дмитрий Микиша заявил, что требуемую для выборов анонимность невозможно обеспечить во время онлайн-голосования. Кроме того, возникает риск, что власти, будучи бесконтрольными, фальсифицируют результаты.

Ранее в тайной подготовке к президентской гонке заподозрили бывшего главнокомандующего ВСУ, а ныне посла в Великобритании Валерия Залужного.