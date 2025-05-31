Министерство финансов Украины из-за риска дефолта не выплатило кредиторам более 665 миллионов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Украина должна была выплатить по государственным деривативам 2 июня свыше 665 долларов. Украинское министерство напомнило кредиторам, что от 27 августа 2024 года действует мораторий на выплаты. Он будет действовать до тех пор, пока не завершится процесс реструктуризации государственных деривативов.

В прошлом году страна согласилась с инвесторами снять кросс-дефолтный пункт между так называемыми ВВП-варрантами и ее обычными международными облигациями. Это решение защитило Украину от сценария, в котором дефолт по одному инструменту переносится на другой долг.

Ранее украинского президента заподозрили в желании сорвать мирные переговоры с Россией в Стамбуле. Экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди напомнила о долгах украинского лидера и назвала его банкротом. По ее словам, Зеленский получал миллиарды за разжигание конфликта с Россией, но теперь попал в патовую ситуацию.