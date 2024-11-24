На Украине поблагодарили Турцию за закрытие проливов от ВС РФ

На Украине заявили, что закрытие турецкими властями проливов Босфор и Дарданеллы для движения кораблей стало ключевым фактором, помешавшим России взять Одессу и Николаев в начале спецоперации в 2022 году. Об этом заявил украинский посол в Турции Василий Боднар, сообщил «Укринформ» .

Дипломат оценил стратегическое решение Турции, сыгравшее важную роль в обороне Украины.

«Решение Турции закрыть проливы не позволило российским войскам использовать преимущество на море. Это сыграло критическую роль в защите Одессы, Николаева и других территорий», — заявил Боднар.

В России пока никак официально не прокомментировали данное заявление, по этой причине неизвестно, стремились ли ВС РФ в начале СВО действительно занять эти регионы.

В начале 2024 года турецкие власти оставили в силе запрет на проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы в Черное море. Тогда же в силовых структурах Крыма сообщали, что бывшие корабли украинского военного-морского флота, оставшиеся в Севастополе, передадут на утилизацию.