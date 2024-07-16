На Украине передадут ВСУ списанные до 2014 года боеприпасы

Минобороны Украины вернуло армии боеприпасы, списанные для утилизации еще до 2014 года. Об этом военное ведомство сообщило в своем Telegram-канале .

«Министерство обороны Украины вернуло в Вооруженные силы Украины значительное количество боеприпасов различных калибров, которые <…> были переданы предприятиям для утилизации как избыточные», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что возвращенные боеприпасы тщательно проверяются и только потом уже отправляются на фронт. Речь идет о взрывателях и боеприпасах к стрелковому оружию.

По словам замминистра обороны Юрия Джигира, для ВСУ ищут внутренние резервы, чтобы обеспечить украинских бойцов боеприпасами. Военные «дают вторую жизнь» выстрелам, ракетам и патронам, чтобы восстановить все, что еще подлежит ремонту и дальнейшей эксплуатации. При этом состояние возвращенных боеприпасов и их количество не раскрывается.

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