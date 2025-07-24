Залужный не исключил затягивание конфликта до 2034 года

Украинский конфликт вступил в новую фазу и может затянуться еще на 10 лет. Об этом посол страны в Лондоне Валерий Залужный заявил в интервью YouTube-каналу издания «Левый берег».

Он не исключил, что боевые действия могут продолжаться хоть до 2034 года. По его мнению, это произойдет, если Украина будет стремиться только к прекращению огня, не сформировав защиту на будущее.

«В 2014 году начавшись, дай Бог, чтобы он закончился в 2034», — подчеркнул Залужный.

Дипломат уточнил, что ни Украина, ни Россия не выдержат такого длительного противостояния.

Ранее делегации двух стран провели в Стамбуле третий раунд переговоров. Встреча продлилась меньше часа. Россия предложила рассмотреть вопрос объявления коротких перемирий, чтобы стороны конфликта забрали раненых и убитых.

Также российские дипломаты призвали создать три рабочие группы: по политическим, гуманитарным и военным вопросам. Помощник президента Владимир Мединский допустил, что они будут работать в онлайн-режиме.