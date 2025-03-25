Президент Палестины посетит Москву 9 Мая

Президент Палестины Аббас примет участие в мероприятиях, приуроченных к 9 Мая

Президент Палестины Махмуд Аббас примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы в Москве. Об этом РИА «Новости» сообщил посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль.

«Президент Аббас приедет 9 Мая. Мы послали в Кремль официальное письмо, что президент Аббас будет участвовать в мероприятиях», — сказал дипломат.

Ранее посол Палестины в России сообщил, что Аббас получил приглашение посетить Россию на 80-летие Победы, выразив надежду, что тот сможет посетить российскую столицу.

Юбилейный День Победы в Москве также посетит сербский президент Александр Вучич. Он проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Также Путин пригласил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву на 80-ю годовщину Победы. Кроме того, участие в мероприятиях 9 Мая в столице подтвердил лидер Таджикистана Эмомали Рахмон.