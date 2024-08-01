На Украине назвали регион России, по которому ударят F-16

Военэксперт Коваленко заявил, что ВСУ будут бить из F-16 по Крыму

Украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, на каком участке боевых действий ВСУ планируют использовать переданные Западом истребители F-16. Об этом он написал в своем Telegram-канале «Злой одессит».

Коваленко заявил, что влияние американских многофункциональных истребителей на зону боевых действий в Украине будет точечным, а не глобальным.

Самолеты можно использовать как часть системы противовоздушной обороны, если применять ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM. Он напомнил, что их последние модификации могут поражать цели на расстоянии 150-180 километров. При этом Коваленко добавил, что изначально истребители предназначены для «совершенно другого театра боевых действий».

«Не обязательно, чтобы F-16 были сразу направлены в эпицентр боестолкновений, поскольку их изначальное небольшое количество говорит о более точечном, ювелирном применении», — подчеркнул эксперт.

Коваленко выразил уверенность, что ВСУ уже подготовили участок для применения всех возможностей F-16, которым является Крым.

Ранее на Западе рассказали, что американским истребителям придется столкнуться на Украине с российскими системами С-300 и С-400.