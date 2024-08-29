На Украине мобилизовали мужчину с постоянно трясущимися руками

Пленный ВСУ Залишняк: мобилизовали в стрелковый батальон с тремором рук

Фото: РИА «Новости»

Попавший в плен боец ВСУ Богдан Залишняк рассказал, что его мобилизовали и отправили на фронт, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, в частности, с тремором рук. Своей историей он поделился с РИА «Новости».

Залишняк попал под мобилизацию в Тернопольском районе, когда возвращался из церкви. Он рассказал, что его сначала отправили в территориальную оборону, чтобы охранять мосты, а в начале марта этого года перевели в стрелковый батальон 53-й бригады ВСУ. В конце июля он попал в ДНР, где и сдался в плен.

Залишняку диагностировали тремор рук. Ему сложно держать не только оружие, но даже ложку.

«Если первое на обед дадут, то я так выпью… двумя руками я выпью», — признался пленный.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что украинские формирования стараются уничтожать бойцов ВСУ, которые сдаются в плен. По ним наносятся удары.

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