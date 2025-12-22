Спецгруппа иностранного легиона ГУР Минобороны Украины, куда входили в том числе американские наемники, уничтожена. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«На одном из участков фронта ВС РФ ликвидировали спецгруппу иностранного легиона ГУР МОУ. Среди уничтоженных — наемники из США и украинцы: Джонс Тай Вингейт, Закер Брайан Лионел, Балук Тарас Ярославович, Самсонов Максим Григорьевич», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что украинское руководство по-прежнему задействует элитный спецназ в штурмовых операциях. В этих рядах все чаще встречаются иностранные наемники.

По данным Минобороны, в рядах ВСУ служат наемники из разных стран. Украинское командование использует их как пушечное мясо. Российские военные продолжают ликвидировать этих бойцов.

Ранее российские войска ликвидировали наемников ВСУ из Латинской Америки под Сумами. Они служили в составе иностранного легиона, который был приписан к 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.