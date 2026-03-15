На Украине ликвидировали ресторатора, ставшего оператором HIMARS

Бывший ресторатор из Хмельницкого Евгений Кот погиб в зоне спецоперации, где служил оператором пусковой установки HIMARS. Об этом сообщило украинское издание «Всім.юа».

Журналисты уточнили, что до отправки на фронт Кот прошел несколько этапов военной подготовки, в том числе за пределами Украины.

«Сначала мужчина служил в ракетной бригаде Хмельницкого, потом поехал на учебу в Германию, где овладел HIMARS. С этими навыками отправился на передовую», — отметили обозреватели.

До службы Кот занимался бизнесом и владел сетью заведений быстрого питания в Хмельницком. Других подробностей о его гибели издание не привело.

В начале марта российская разведка установила местонахождение РСЗО HIMARS у поселка Кочеток в Чугуевском районе Харьковской области. После этого расчет ВС России ударил по установке баллистической ракетой «Искандер».