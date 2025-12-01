На Украине испугались последствий визита Уиткоффа в Москву

На Украине опасаются, что Владимир Путин убедит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и первого советника американского лидера Джареда Кушнера в своей позиции, после чего США предложат менее выгодные условия по урегулированию. Об этом сообщила газета The Times .

По ее информации, проблема для украинской стороны заключается в том, что в Москве не будет госсекретаря Марко Рубио, который имеет влияние на переговоры и согласился сократить мирный план до 19 пунктов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина с Уиткоффом состоится во второй половине дня 2 декабря. Он добавил, что пресс-служба распространит кадры с начала встречи, но будет ли какое-то заявление по ее итогам, пока не известно.