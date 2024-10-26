На Украине иностранцам разрешили служить офицерами ВСУ

Зеленский разрешил иностранцам и лицам без гражданства становиться офицерами ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий иностранным гражданам занимать офицерские должности в ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

Документ приняла Верховная рада 10 октября, что подтверждается данными на официальном сайте украинского парламента. До этого иностранцев могли привлекать только на должности рядовых или сержантов, но теперь им позволили занимать еще и командирские позиции.

Замглавы комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернов заявил, что офицерские должности смогут также занять уволенные в запас граждане союзных Украине государств.

«Восполнить нехватку офицерского состава планируется за счет уволенных в запас западных военных», — уточнил он.

По его словам, это позволит решить проблемы в армии, связанные с нехваткой офицерских кадров.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил Зеленского в развязывании украинского конфликта.