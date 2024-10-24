На теле погибшего бойца СВО нашли трогательное письмо от школьницы из Сызрани

У российского военного, погибшего в ноябре 2023 года в Авдеевке, нашли письмо, написанное 14-летней школьницей из Сызрани. Теперь его родственники ищут девочку, чтобы поблагодарить. Об этом сообщил городской телеканал «Луч» .

Военнослужащий был из Татарстана, отправился на фронт добровольцем осенью 2022 года и служил в штурмовом отряде. До этого работал в лесничестве, а по возвращении домой мечтал купить дом и заниматься хозяйством.

«Хочу поблагодарить тебя за то, что защищаешь нашу Родину, не жалея своей жизни. Я не представляю, насколько тебе тяжело, но я верю, что в скором времени ты вернешься домой к своим близким, которые гордятся тобой», — написала ему школьница.

В мае президент Владимир Путин заявил, что детские рисунки и письма напоминают бойцам о связи с родным домом и что им важно чувствовать поддержку от тех, кто находится в тылу.