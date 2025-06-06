На телах погибших в оккупации ВСУ курян нашли следы электрошокера

На телах жителей села Русское Поречное, убитых украинскими боевиками, обнаружили следы от электрошокера, переломы ног, рук и грудной клетки. Об этом глава Пореченского сельского совета Суджанского района Елена Жаданова рассказала в ходе международного онлайн-телемоста «Освобождение Курской области», сообщило РИА «Новости» .

ВСУ оккупировали населенные пункты Пореченского сельсовета с первых дней вторжения в курское приграничье. На тот момент там оставались 92 человека, 10 жителей смогли выйти живыми в первые месяцы украинской оккупации. В Суджанском районе оставались большей частью пожилые люди.

После освобождения сел Русское Поречное и Черкасское Поречное выяснилось, что из оставшихся там 81 человека 24 пропали без вести, а 48 — погибли.

«По вывезенным телам визуально видно, что они подвергались пыткам, на телах видны следы электрошокеров, переломаны руки и ноги… переломаны грудные клетки… Подвергались насильственным действиям оставшиеся там женщины в селах», — рассказала Жаданова.

Те, кто сумел выйти живыми, рассказали, что людей атаковали беспилотники ВСУ, их убивали семьями. Все дома в этих селах полностью разрушены. В селе Русское Поречное никто из оставшихся жителей не выжил.

В феврале исполняющая обязанности начальника ОБУЗ Курска «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Татьяна Балеевских рассказала, что боевики ВСУ пытали электрическим током одну из убитых женщин в селе Русское Поречное.