На СВО за долги. Банду ростовщиков будут судить в Ульяновской области

СК: в Ульяновской области расследовали дело об отправке на СВО за долги

Следственный комитет завершил работу по делу о вымогательстве в Барышском районе Ульяновской области. Банда ростовщиков отправляла мужчин на СВО за долги, об этом сообщил СК по Ульяновской области в Telegram-канале .

Следствие установило, что трое жителей Барыш — 59 летний мужчина с сыном и его знакомым — давали в долг небольшие суммы денег местным жителям. Если заемщик не мог вернуть долг с процентами, то обвиняемые, применяя насилие и угрозы, вымогали у них значительно большие суммы. В долг давали от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, а забирали от 150 тысяч до 600 тысяч рублей.

В последние годы злоумышленники вынуждали заемщиков подписывать контракт с Минобороны и отправляться в зону СВО, при этом у них забирали банковские карты и распоряжались выплатами. За период с 2020 по 2024 годы обвиняемые получили с шестерых потерпевших почти три миллиона рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу, обвиняемые во время следствия находились под арестом.

В Подмосковье в суд передали дело о краже у бойца СВО 5,4 миллиона рублей. Четверо злоумышленников похитили у участника спецоперации мобильный телефон и кошелек с банковскими картами и, используя мобильное приложение, похитили денежные средства.